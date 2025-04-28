Фото Аланы Мамаевой в бикини оценили в сети фразой «животик наела»

Подписчики оценили фото бывшей жены футболиста Павла Мамаева Аланы Мамаевой в откровенном купальнике. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя блогерша предстала на размещенных снимках в черном бикини, состоящем из плавок и бюстгальтера с металлической вставкой вместо бретелей и вырезом на груди. Кроме того, она накинула на плечи халат, оформленный леопардовым принтом. Внешний вид инфлюэнсерши дополнили нюдовый макияж и часы с белым ремешком.

Фото: @alana_mamaeva

Пользователи сети восхитились формой Мамаевой в комментариях под постом. «Животик наела на радость подписчикам», «Идеальная», «Очень горячая фигура», «Пантера», «Красотка», — высказывались они.

В марте Алана Мамаева ответила на обвинения в худобе. Тогда знаменитость заявила, что набрала 2,5 килограмма мышечной массы благодаря тренировкам.