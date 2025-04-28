Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:21, 28 апреля 2025Ценности

Фото Аланы Мамаевой в бикини оценили в сети фразой «животик наела»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @alana_mamaeva

Подписчики оценили фото бывшей жены футболиста Павла Мамаева Аланы Мамаевой в откровенном купальнике. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя блогерша предстала на размещенных снимках в черном бикини, состоящем из плавок и бюстгальтера с металлической вставкой вместо бретелей и вырезом на груди. Кроме того, она накинула на плечи халат, оформленный леопардовым принтом. Внешний вид инфлюэнсерши дополнили нюдовый макияж и часы с белым ремешком.

Фото: @alana_mamaeva

Пользователи сети восхитились формой Мамаевой в комментариях под постом. «Животик наела на радость подписчикам», «Идеальная», «Очень горячая фигура», «Пантера», «Красотка», — высказывались они.

В марте Алана Мамаева ответила на обвинения в худобе. Тогда знаменитость заявила, что набрала 2,5 килограмма мышечной массы благодаря тренировкам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в Курской области

    В Кремле высказались об ответной военной помощи КНДР

    Сложную погоду предрекли шести российским регионам

    Олимпийская чемпионка Мельникова захотела стать депутатом

    Валя Карнавал похвасталась роскошными подарками от возлюбленного

    В Кремле высказались о новом разговоре Путина и Трампа

    В российском регионе суд арестовал начальника миграционной службы МВД

    Пленный рассказал о приоритетном положении «Азова» в Мариуполе

    Бывшему президенту Украины вынесли судебный приговор

    В Канаде пройдут парламентские выборы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости