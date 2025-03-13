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15:50, 13 марта 2025Ценности

Алана Мамаева ответила на обвинения в худобе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева ответила на обвинения в худобе. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

37-летняя блогерша заявила, что получает подобные послания от пользователей сети. «В Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) огромное количество личных сообщений с обвинением в худобе: "Тебе надо булки есть, а не в зал ходить", и так далее», — указала автор поста.

Мамаева рассказала, что в настоящее время правильно питается с акцентом на белковых продуктах и занимается спортом три раза в неделю. Также, по словам инфлюэнсерши, она набрала 2,5 килограмма мышечной массы. «Так как я в прошлом гимнастка, у меня мышцы очень быстро реагируют на нагрузку. И да, я прекрасно себя чувствую и вам того же желаю», — обратилась она к юзерам.

В декабре 2024 года Алана Мамаева рассказала в интервью, что страдает расстройством пищевого поведения (РПП).

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