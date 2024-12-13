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17:15, 13 декабря 2024Ценности

Бывшая жена Мамаева высказалась о своей экстремальной худобе

Алана Мамаева высказалась об экстремальной худобе словами «у меня РПП»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Алана Мамаева

Алана Мамаева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана высказалась о своей экстремальной худобе. Интервью с ней опубликовано на YouTube-канале Саши Зверевой.

Знаменитость призналась, что у нее действительно есть расстройство пищевого поведения (РПП). «У меня стопроцентно РПП, потому что есть моменты, когда я собой недовольна, но все вокруг говорят, что я в порядке. У меня всегда были проблемы только с ногами. Если я поправляюсь, то в основном там, где ляжки и бедра», — признала телезвезда.

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По словам Мамаевой, сейчас она довольна своим весом. При этом в рабочие дни она старается принимать пищу вечером, поскольку ей комфортно работать с ощущением легкого чувства голода. «Я уже давно не взвешивалась. Я чувствую себя комфортно в этом весе. У меня не кружится голова, у меня есть силы, я не чувствую ущемление. Все, что я хочу, я могу поесть в любой момент», — подытожила она.

В октябре Алана Мамаева показала неожиданные последствия РПП.

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