Гинеколог назвала женщинам убивающие здоровье ошибки

Врач Каплина назвала прием обезболивающих при менструации ошибкой многих женщин

Гинеколог Ольга Каплина назвала женщинам несколько ошибок, которые убивают их здоровье. Об этом она рассказала на своем YouTube-канале.

«Женщинам часто навязывают, что боль во время менструации является нормой, что можно принять обезболивающие, чтобы все прошло. За болью во время менструации может скрываться эндометриоз, миома матки или воспаление», ─ пояснила Каплина. Она призвала в случае дискомфорта обратиться к врачу, который должен сделать УЗИ и другие исследования, чтобы подобрать адекватную терапию.

Еще одной ошибкой многих женщин специалистка назвала использование агрессивных средств интимной гигиены. Кроме того, зачастую многие игнорируют нерегулярный менструальный цикл, хотя с этим тоже необходимо идти в больницу. В заключение Каплина заявила, что самолечение чревато негативными последствиями для здоровья, как и отсутствие регулярных осмотров у гинеколога, которые помогают выявить серьезные патологии на ранней стадии.

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