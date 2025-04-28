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10:30, 28 апреля 2025Забота о себе

Гинеколог назвала женщинам убивающие здоровье ошибки

Врач Каплина назвала прием обезболивающих при менструации ошибкой многих женщин
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: engin akyurt / Unsplash

Гинеколог Ольга Каплина назвала женщинам несколько ошибок, которые убивают их здоровье. Об этом она рассказала на своем YouTube-канале.

«Женщинам часто навязывают, что боль во время менструации является нормой, что можно принять обезболивающие, чтобы все прошло. За болью во время менструации может скрываться эндометриоз, миома матки или воспаление», ─ пояснила Каплина. Она призвала в случае дискомфорта обратиться к врачу, который должен сделать УЗИ и другие исследования, чтобы подобрать адекватную терапию.

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Еще одной ошибкой многих женщин специалистка назвала использование агрессивных средств интимной гигиены. Кроме того, зачастую многие игнорируют нерегулярный менструальный цикл, хотя с этим тоже необходимо идти в больницу. В заключение Каплина заявила, что самолечение чревато негативными последствиями для здоровья, как и отсутствие регулярных осмотров у гинеколога, которые помогают выявить серьезные патологии на ранней стадии.

Ранее врач Татьяна Илюхина рассказала о признаках плохого гинеколога. По ее словам, не стоит доверять специалистам, которые назначают сомнительные лабораторные исследования.

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