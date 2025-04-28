Глава пожарной безопасности региона России уволился во время лесных пожаров

Глава пожарной безопасности Забайкалья Хисматулин уволился во время пожаров

Глава департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края Ринат Хисматулин покинул свой пост во время того, как бушуют лесные пожары. Об отставке чиновника говорится в сообщении на сайте пресс-службы департамента.

Хисматулин занимал пост руководителя департамента с декабря 2022 года. Место чиновника займет его заместитель Андрей Ковальчук. Распоряжение об этом подписал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Как уточнили местному изданию «Чита.ру» в департаменте, Хисматулин уходит с должности, чтобы «просто отдохнуть». «Займется детьми, внуками», — добавили там.

Режим ЧС в Забайкальском крае ввели 23 апреля. Тогда в МЧС сообщали, что в регионе зафиксировано 45 лесных пожаров, общая площадь которых составляет более 190 тысяч гектаров.