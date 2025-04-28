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13:33, 28 апреля 2025Россия

Глава пожарной безопасности региона России уволился во время лесных пожаров

Глава пожарной безопасности Забайкалья Хисматулин уволился во время пожаров
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Ринат Хисматулин

Ринат Хисматулин. Фото: Telegram-канал «Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края»

Глава департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края Ринат Хисматулин покинул свой пост во время того, как бушуют лесные пожары. Об отставке чиновника говорится в сообщении на сайте пресс-службы департамента.

Хисматулин занимал пост руководителя департамента с декабря 2022 года. Место чиновника займет его заместитель Андрей Ковальчук. Распоряжение об этом подписал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Как уточнили местному изданию «Чита.ру» в департаменте, Хисматулин уходит с должности, чтобы «просто отдохнуть». «Займется детьми, внуками», — добавили там.

Режим ЧС в Забайкальском крае ввели 23 апреля. Тогда в МЧС сообщали, что в регионе зафиксировано 45 лесных пожаров, общая площадь которых составляет более 190 тысяч гектаров.

ЖЗЛ
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