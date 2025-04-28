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15:45, 28 апреля 2025Мир

Неизвестные осквернили могилу отца Асада в Сирии

Syria TV: Неизвестные извлекли останки Хафеза Асада из могилы в Сирии
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Ali Haj Suleiman / Getty Images

Неизвестные извлекли останки бывшего президента Сирии Хафеза Асада из его могилы в городе Кардаха в провинции Латакия. Об этом сообщает телеканал Syria TV.

«Активисты в социальных сетях в понедельник распространили фотографии и видео, на которых запечатлена эксгумация могилы бывшего президента Хафеза Асада», — говорится в материале.

Как отмечает телеканал, осквернением могилы на опубликованных видео занимаются люди в военной форме, которые, вероятно, являются участниками действующих в Латакии вооруженных группировок.

Могила Хафеза Асада подверглась разорению уже во второй раз. Ранее это произошло в декабре 2024 года через несколько дней после того, как президент Сирии Башар Асад покинул страну.

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