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14:51, 28 апреля 2025Бывший СССР

Медведчук высказался о создании новой Руси на территории Украины

Медведчук: Идет новый процесс воссоздания Руси и объединения исторических земель
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

На Украине происходит процесс воссоздания Руси и восстановления исторически русских земель. Об этом заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей колонке.

«История повторяется, идет новый процесс воссоздания Руси и объединения ее исторических русских земель, и этот справедливый исторический процесс ничто и никто остановить не сможет», — написал он.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский пытался заручиться поддержкой Вашингтона, представив украинский конфликт как этнический. Такие конфликты, по словам Медведчука, решаются путем разделения страны по этническому признаку, а значит, что более 75 процентов территории Украины должно войти в состав России.

Ранее политик обвинил лидера Украины в невежестве. Медведчук отметил, что Зеленский сейчас находится в невыгодном положении.

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