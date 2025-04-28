Медведчук: Идет новый процесс воссоздания Руси и объединения исторических земель

На Украине происходит процесс воссоздания Руси и восстановления исторически русских земель. Об этом заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей колонке.

«История повторяется, идет новый процесс воссоздания Руси и объединения ее исторических русских земель, и этот справедливый исторический процесс ничто и никто остановить не сможет», — написал он.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский пытался заручиться поддержкой Вашингтона, представив украинский конфликт как этнический. Такие конфликты, по словам Медведчука, решаются путем разделения страны по этническому признаку, а значит, что более 75 процентов территории Украины должно войти в состав России.

Ранее политик обвинил лидера Украины в невежестве. Медведчук отметил, что Зеленский сейчас находится в невыгодном положении.