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08:05, 28 апреля 2025Путешествия

Международный аэропорт в Петербурге временно ограничил работу

Росавиация: Аэропорт Пулково в Петербурге временно ограничил прием и выпуск ВС
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно ограничил работу. Он не принимает и не выпускает воздушные суда (ВС) в целях обеспечения безопасности, об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — добавил Корнеяко. Ограничения ввели с 07:25 по московскому времени.

28 марта аналогичные ограничения приняли для российского аэропорта Гагарин в Саратове. В тот же день губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявлял опасность атаки беспилотников в регионе.

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