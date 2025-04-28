Международный аэропорт в Петербурге временно ограничил работу

Росавиация: Аэропорт Пулково в Петербурге временно ограничил прием и выпуск ВС

Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно ограничил работу. Он не принимает и не выпускает воздушные суда (ВС) в целях обеспечения безопасности, об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — добавил Корнеяко. Ограничения ввели с 07:25 по московскому времени.

28 марта аналогичные ограничения приняли для российского аэропорта Гагарин в Саратове. В тот же день губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявлял опасность атаки беспилотников в регионе.