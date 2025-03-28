Росавиация ввела ограничения для российского аэропорта

Росавиация: Временные ограничения введены для аэропорта Саратова

Временные ограничения введены для аэропорта Саратова. Об этом в пятницу, 28 марта, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

В настоящий момент авиагавань не принимает и не отправляет никакие авиарейсы. Такие меры введены в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотников. До этого жители Энгельса рассказали о прогремевших в городе взрывах. По их словам, они раздались примерно в четыре часа утра. По данным Shot, предварительно, дроны летели в сторону местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).