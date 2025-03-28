В российском регионе объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Бусаргин: В Саратовской области объявлена опасность атаки БПЛА

На территории Саратовской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — проинформировал он.

До этого жители Энгельса рассказали о прогремевших в городе взрывах. По их словам, они раздались примерно в четыре часа утра.

Также стало известно об уничтожении шести украинских беспилотников в Воронежской области. Кроме того, дроны попытались атаковать Ростовскую область.