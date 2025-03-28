Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:48, 28 марта 2025Россия

В российском регионе объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Бусаргин: В Саратовской области объявлена опасность атаки БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

На территории Саратовской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — проинформировал он.

До этого жители Энгельса рассказали о прогремевших в городе взрывах. По их словам, они раздались примерно в четыре часа утра.

Также стало известно об уничтожении шести украинских беспилотников в Воронежской области. Кроме того, дроны попытались атаковать Ростовскую область.

    Обсудить
    Последние новости

    «Есть основания полагать, что мы их добьем». Путин высказался о ходе СВО и внешнем управлении Украиной

    Надзирательница попала за решетку за секс с заключенным по телефону

    В Британии подняли вопрос о численности возможных к отправке на Украину миротворцев

    Люди оказались готовы читать написанные ИИ книги

    Военкоры показали удар крадущегося дрона КВН по бойцу ВСУ

    Решение о национализации Ивановского станкостроительного завода отменили

    Российские морпехи назвали свое наступление в Курской области «пешим блицкригом»

    Премьер Канады объявил о конце эпохи прежних отношений с США

    На Украине назвали грабежом проект сделки об ископаемых с США

    В Белом доме ответили на предложение Путина по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше