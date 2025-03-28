В Ростовской области сбили беспилотник ВСУ

Слюсарь: Средства РЭБ сбили дрон ВСУ в Чертковском районе Ростовской области

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Чертковском районе Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По данным дежурных служб, в результате атаки ВСУ никто не пострадал, разрушений на земле нет.

В ночь на 28 марта в Воронежской области уничтожили более шести украинских беспилотников, в том числе дроны были сбиты в пригороде Воронежа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.