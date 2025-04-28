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16:50, 28 апреля 2025Моя страна

Миллиарды икринок усыпали пляж на Сахалине

Миллиарды икринок после нереста сельди усыпали пляж на Сахалине
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Миллиарды икринок усыпали пляж на Сахалине. Соответствующие снимки публикует Telegram-канал Amur Mash.

По словам авторов публикации, это произошло в Анивском заливе на берегу Корсаковского района после нереста сельди и большого отлива. При достаточной влажности икринки могут долго не портиться, но некоторая часть из них возможно погибнет из-за солнца.

«Сами рыбьи яйца сейчас липкие — местные даже делают из них снежки», — отметили редакторы канала.

Ранее сообщалось, что на портале Госуслуг Камчатского края запустили сервис «Спасти лосося» в рамках экологического проекта «Жизнь камчатскому лососю!». Уточнялось, что цель проекта заключалась в восстановлении популяции кеты, нерки и чавычи.

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