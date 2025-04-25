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15:51, 25 апреля 2025Моя страна

Региональный портал Госуслуг предложил спасти лосося

Сервис «Спасти лосося» запустили на портале Госуслуг Камчатского края
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: oknemada1 / Shutterstock / Fotodom

На портале Госуслуг Камчатского края запустили сервис «Спасти лосося» в рамках экологического проекта «Жизнь камчатскому лососю!». Об этом сообщается на региональном портале.

Проект предложили организовать Северо-восточный филиал ФГБУ «Главрыбвод» и Правительство Камчатского края. Их цель — восстановить популяцию тихоокеанского лосося: нерки, чавычи и кеты. Чтобы спасти рыбу, нужно зайти на сервис, выбрать в нем вид и количество молоди, а затем заплатить за нее. Обработав заявки, камчатские рыбоводные заводы начнут выращивать требуемое число мальков.

Поучаствовать в проекте можно до 11 мая. После мальков торжественно выпустят в реки Авача, Паратунка и Большая. На это мероприятие пригласят самых активных участников проекта. Компании и индивидуальные предприниматели, вовлеченные в спасение лосося, получат возможность добавить свой логотип в число партнеров проекта.

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Все участники акции получат электронные дипломы. Кроме того, они смогут в онлайн-режиме наблюдать за выращиванием молоди через официальные ресурсы «Главрыбвода».

«Сервис уникален не только для Дальнего Востока, но и для России», — отметил зампред правительства края Николай Киселев. Он будет запускаться раз в год до 2030 года.

Ранее сообщалось, что необычное явление с «кипящим» Охотским морем в заливе Анива, полным лосося, попало на видео. Именно так выглядит нерест лососевой рыбы на Сахалине.

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