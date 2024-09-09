В России попало на видео «кипящее» от лосося Охотское море

В заливе Анива сняли видео «кипящее» Охотское море, полное лосося

Необычное явление с «кипящим» Охотским морем в заливе Анива, полным лосося, попало на видео. Запись публикует «Московский комсомолец».

У берегов Сахалина, как заметно на видео, скопилось огромное количество рыбы. В это время волны бьются о прибрежные скалы, а на фоне видны темные пятна — это спины лосося.

Утверждается, что на Сахалине это явление бывает довольно часто. В российском регионе именно так выглядит нерест лососевой рыбы.

Ранее необычное поведение рыб заметили в Лебедином озере в Астрахани. На видео показали, как они подплывают к поверхности воды, широко открывают рот и причмокивают. Ихтиологи объяснили такие действия недостатком кислорода, когда активно цветет растительность в воде.

В конце лета также на острове Фуругельма в Приморском крае заметили дальневосточную нерпу, которая «побаловала себя отдыхом на белоснежном морском песке». Недалеко от острова находятся камни Михельсона — там и обитают морские ларги.