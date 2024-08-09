Ларга побаловала себя отдыхом на белоснежном морском песке и попала на видео

На острове Фуругельма нерпа позагорала на белоснежном песке и попала на видео

На острове Фуругельма в Приморском крае заметили дальневосточную нерпу, которая «побаловала себя отдыхом на белоснежном морском песке». Запись публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

Недалеко от острова находятся камни Михельсона — там и обитают морские ларги. Утверждается, что на днях одна из «местных красавиц» посетила пляж и «побаловала себя отдыхом на белоснежном песке».

На видеозаписи заметно, что на пляже никого нет, кроме ларги — животное спокойно лежало на брюшке, пока его окатывало волнами моря. Увидевший млекопитающее инспектор «Земли леопарда», снимая видео, подметил, что «нерпа загорает».

В марте раненый тюлененок приплыл на льдине в центр Находки и попал на видео. По словам членов реабилитационного центра «Тюлень», молодая ларга, или дальневосточная нерпа, «выглядела не очень». Животное спасли и доставили в центр восстановления в Тавричанке.

Летом же в фотоловушку попала медитация гималайского медведя, спокойно сидящего на камне и качающего головой. Также было запечатлено, как дальневосточный леопард вальяжно потерся об острые скалы, а еще один хищник — грациозно поточил когти о большое дерево.