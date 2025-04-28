Назван срок наступления потепления в Москве

Синоптик Леус: Погода в Москве вернется к климатической норме 2 мая

Очередная волна холодов в Москве может завершиться в пятницу, 2 мая. Такой срок в своем Telegram-канале назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Согласно прогнозам синоптика, температура в столице вернется к климатической норме не раньше пятницы. К тому времени под действием антициклона в Москве установится температура в пределах 13-15 градусов тепла, что соответствует норме начала мая. Осадков в пятницу не ожидается, однако выходные в мегаполисе окажутся дождливыми, предупреждает Леус. 3-4 мая столбики термометров хоть и медленно, но продолжат двигаться вверх.

Холодную и дождливую неделю москвичам пообещал и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Согласно его данным, температура в столице вплоть до 2 мая будет отставать от нормы начала мая на три градуса. Дожди будут длиться с 29 апреля по 1 мая, сильнее всего лить будет 29 апреля. Вдобавок в городе усилится ветер.