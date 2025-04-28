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13:27, 28 апреля 2025Экономика

Москвичам пообещали холодную и дождливую неделю

Синоптик Вильфанд: С 29 апреля по 2 мая в Москве ожидаются холода и дожди
Виктория Клабукова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

С 29 апреля до 2 мая потепления в Москве не ожидается. Какая погода будет стоять на этой неделе, москвичам рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его цитирует ТАСС.

По сведениям синоптика, вплоть до 2-го числа в Москве будет холоднее климатической нормы, температура будет отставать от нее на три градуса. Воздух в ближайшие пару дней не прогреется больше чем на плюс 4-6 градусов ночью и 8-10 градусов тепла днем. Однако в среду и четверг столбики термометров поднимутся чуть выше — до 10-15 градусов тепла.

Небо затянет облаками, продолжатся дожди — их Вильфанд прогнозирует с 29 апреля по 1 мая. Сильные осадки пройдут именно во вторник. Атмосферное давление также будет держаться ниже нормы. Вдобавок усилится ветер — порывы достигнут скорости 15 метров в секунду, местами — до 18. «Когда влажность большая, дождь такой при невысокой температуре и сильный ветер, то ощущение холода будет усиливаться», — предупредил Вильфанд.

Для пермяков день начался со снежных завалов. Ненастная погода, как ожидается, продержится несколько дней — за это время в городе выпадет от 20 до 35 миллиметров осадков. На улицах образовались шестибалльные пробки, горожане начали лепить снеговиков.

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