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09:01, 28 апреля 2025Экономика

Жители российского города проснулись в снегах

На Пермь обрушились снегопады
Мария Черкасова

Фото: Ruslan Yarocky / URA.RU / Globallookpress.com

На Пермь обрушились снегопады. Об этом сообщает URA.ru.

Синоптики сообщили, что непогода может продлиться несколько дней, а количество осадков составит от 20 до 35 миллиметров. Ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду.

Пробки в Перми с утра понедельника, 18 апреля, составляют шесть баллов. Движение на дорогах медленное, на некоторых участках произошли аварии. Подорожало такси. Горожане тем временем начали лепить снеговиков.

В краевом управлении МЧС пермяков предупредили, что во время сильных снегопадов следует избегать нахождения возле линий электропередачи, а также мест, где снег может упасть с крыши. Водителям посоветовали быть осторожными.

Ранее жителям столицы пообещали заморозки и снег. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, погода начнет постепенно налаживаться со вторника, 29 апреля. Ночные температуры с этого времени в Москве станут устойчиво положительными.

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