На российской трассе в ДТП с грузовиком пострадали 11 ехавших в Москву пассажиров автобуса

В Калужской области в ДТП с грузовиком и микроавтобусом пострадали 11 человек

На трассе в Калужской области в ДТП с грузовиком и микроавтобусом пострадали 11 ехавших в Москву пассажиров. Об этом сообщило управление МВД по российскому региону.

Авария на трассе А-130 в Медынском районе российского региона произошла около двух часов ночи. Столкнулись грузовик Man и микроавтобус Fiat Ducato, который вез в Москву пассажиров.

По предварительным данным, водитель грузовика при выезде со второстепенной дороги не уступил двигавшемуся по главной водителю микроавтобуса.

Всех пострадавших доставили в больницу с места происшествия, одного из пассажиров Fiat Ducato не удалось спасти.