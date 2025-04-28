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09:13, 28 апреля 2025Россия

На российской трассе в ДТП с грузовиком пострадали 11 ехавших в Москву пассажиров автобуса

В Калужской области в ДТП с грузовиком и микроавтобусом пострадали 11 человек
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

На трассе в Калужской области в ДТП с грузовиком и микроавтобусом пострадали 11 ехавших в Москву пассажиров. Об этом сообщило управление МВД по российскому региону.

Авария на трассе А-130 в Медынском районе российского региона произошла около двух часов ночи. Столкнулись грузовик Man и микроавтобус Fiat Ducato, который вез в Москву пассажиров.

По предварительным данным, водитель грузовика при выезде со второстепенной дороги не уступил двигавшемуся по главной водителю микроавтобуса.

Всех пострадавших доставили в больницу с места происшествия, одного из пассажиров Fiat Ducato не удалось спасти.

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