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10:20, 28 апреля 2025Бывший СССР

На Украине призвали на службу женщин-заключенных

Пленный ВСУ Рошва рассказал о призыве женщин-заключенных на службу
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Пленный Вооруженных сил Украины Руслан Рошва рассказал о призыве на службу женщин-заключенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видео Министерства обороны России.

«В последнее время берут всех. (…) Есть такие люди, которые просто физически не могут. Чуть больше 20 человек, до 30 контрактников — женщин забрали с зоны и начали обучать», — сказал он.

Он также рассказал о жестоком отношении к женщинам со стороны инструкторов. Рошва отметил, что их заставляли проходить полосу в зимний период: «Полоса — это грязь, сетка, ползать надо (...) И все равно, что они девушки».

Ранее заместитель главы офиса президента страны Игорь Палиса заявил о необходимости привлекать на службу женщин. Он отметил, что этот вопрос относится к разряду конституционных.

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