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21:52, 28 апреля 2025Мир

На Западе испугались выхода Трампа из переговоров по Украине

FT: В Европе и на Украине испугались, что Трамп выйдет из переговоров по Украине
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello / File Photo / Reuters

Чиновники в Европе и на Украине опасаются, что американский лидер Дональд Трамп может уже на этой неделе выйти из переговоров по урегулированию, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

В материале говорится, что Киев начинает тайно готовиться к этому сценарию. Украинские власти не знают, продолжится ли военная помощь и обмен разведданными.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил изданию, что потеря интереса Трампа к Украине будет «самым худшим, что может случиться» в отношениях двух государств.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп все больше разочаровывается в лидерах России и Украины. Она также отметила, что в Вашингтоне знакомы с предложением президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии, но, по ее словам, Трамп по-прежнему сфокусирован именно на достижении долгосрочного мира.

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