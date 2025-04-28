Белый дом рассказал о разочаровании Трампа в Украине и России

Белый дом заявил, что у Трампа растет разочарование в Украине и России

Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в России и Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Reuters.

«У [Трампа] растет разочарование лидерами обеих стран. Он хочет увидеть полное прекращение огня», — сказала она.

Левитт также отметила, что в Белом доме знакомы с предложением президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии, но, по ее словам, Трамп по-прежнему сфокусирован именно на достижении долгосрочного мира.

Ранее Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну.