На Западе удивились решению Путина о перемирии в зоне СВО

Газета NYT назвала решение Путина о перемирии в зоне СВО неожиданным

Западные СМИ удивились решению президента России Владимира Путина объявить перемирие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В статье, опубликованной на сайте американской газеты The New York Times (NYT), заявление российского лидера назвали неожиданным.

«Кремль сообщает, что Путин объявил о трехдневном прекращении огня на Украине в следующем месяце. От Украины пока не последовало немедленной реакции на это неожиданное заявление», — отреагировала на решение о перемирии газета. О том, что объявление было неожиданным, написал и французский канал France 24.

Британское издание «Би-би-си» напомнило, что ранее Россия объявляла перемирие на Пасху. «Хотя обе стороны сообщили о снижении интенсивности боевых действий, они обвинили друг друга в сотнях нарушений», — указало СМИ.

Материалы, посвященные заявлению Путина, также вышли у агентств Reuters и Bloomberg.

28 апреля Путин объявил второе за месяц перемирие в зоне СВО. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и продлится с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая по московскому времени. Предыдущее перемирие в честь Пасхи продлилось с 19 до 21 апреля. За этот период Украина, по данным Минобороны, 4900 раз нарушила режим прекращения огня.