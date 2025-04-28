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18:17, 28 апреля 2025Россия

В России порассуждали о замене генералу Суровикину

Философ Дугин предложил назвать нового офицера Армагеддоном вместо Суровикина
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Александр Дугин

Александр Дугин. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

России следовало бы назвать нового офицера Армагеддоном вместо генерала Сергея Суровикина. Такой шаг предложил в Telegram российский философ и публицист Александр Дугин.

По словам эксперта, России в принципе следовало бы продемонстрировать готовность вести полноценную войну, которая может закончиться только поражением США и победой России.

«Можно кого-нибудь еще назвать "генералом Армагеддоном", если Суровикин несколько исчез из поля зрения. Трамп презирает слабых и несуверенных. А то, мне кажется, все как-то расслабились», — порассуждал в блоге о замене Суровикину Дугин.

Экс-главкома Воздушно-космических сил Сергея Суровикина прозвали «генералом Армагеддоном» во время российской кампании в Сирии за успешное нанесение авиаударов по позициям боевиков.

После мятежа частной военной компании «Вагнер» Суровикин на некоторое время пропал из публичного пространства. Осенью 2023 года его заметили в Подмосковье, однако он отказался комментировать свое положение, заявив только, что продолжает службу. В сентябре 2023 года генерала заметили в Алжире в составе делегации Минобороны.

ЖЗЛ
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