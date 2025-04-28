Обрушение балкона с людьми в российском городе попало на видео

Балкон с людьми обрушился в Челябинске

В одном из жилых домов Челябинска рухнул балкон, в момент происшествия на нем находились люди. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Речь идет о многоквартирном доме на проспекте Победы. Обрушившийся балкон находился на пятом этаже. На кадрах видно, как большая часть конструкции падает вниз вместе с двумя стоящими на ней людьми. Один из пострадавших не выжил, другой находится в больнице.

Ранее в Ульяновске выпавший с балкона 18-го этажа подросток приземлился на прохожего. Мужчину госпитализировали с травмой живота, юношу спасти не удалось.