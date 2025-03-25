Выпавший с балкона 18-го этажа российский подросток рухнул на прохожего

В Ульяновске выпавший с балкона подросток рухнул на 40-летнего прохожего

В Ульяновске подросток, выпавший с балкона 18-го этажа, рухнул на 40-летнего прохожего. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По данным российского издания, все произошло у многоэтажного дома на проспекте Врача Сурова.

В это время мужчины разгружали стоявшую у дома «Газель». В итоге подросток упал на одного из них. Юношу спасти не удалось.

Мужчину отвезли в больницу с тупой травмой живота, его готовят к операции.

До этого стало известно, что в Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 17-летняя девушка упала с седьмого этажа в сугроб и выжила.

Еще раньше в Санкт-Петербурге шестиклассница выпала с балкона 13-го этажа. Врачи выявили у девочки множество травм, в том числе переломы позвоночника.