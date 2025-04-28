Одна страна нарастила закупки российского вина в 11 раз

Таможня КНР: Мартовский импорт российского вина вырос в 11 раз

В марте 2025 года поставки российского вина на китайский рынок выросли за год в 11 раз. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на таможню КНР.

Отмечается, что достигнутый показатель оказался максимальным с лета 2022 года. В первый месяц весны 2025 года импорт российского вина в КНР дошел до 374,5 тысячи долларов. В марте 2024 года речь шла о 33,3 тысячи тонн.

В целом продажи российской винодельческой продукции Китаю дошли до отметки 642,1 тысячи долларов. Лидерами по поставкам алкоголя на китайский рынок стали Франция (21,1 миллиона долларов), Австралия (20,2 миллиона) и Чили (11,4 миллиона).

Ранее сообщалось, что в феврале поставки вина на российский рынок нарастили страны Европейского союза. В конце зимы импорт вырос на 14 процентов, если сравнивать с январем, и оказался максимальным с ноября прошлого года. Особенно сильно выросли поставки из Польши, Италии и Португалии.

По данным Международной организации виноградарства и виноделия, Россия оказалась в десятке лидеров по потреблению вина в мире.