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13:05, 16 апреля 2025Экономика

Названы мировые лидеры по потреблению вина

OIV: Россия вошла в десятку лидеров по потреблению вина в мире
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

Россия вошла в десятку лидеров по потреблению вина в мире. Главных потребителей назвали в исследовании Международной организации виноградарства и виноделия (OIV).

По данным экспертов, в 2024 году потребление вина упало до самого низкого уровня с 1961 года. В мире было продано 214 миллионов гектолитров вина (минус 3,3 процента год к году). «Это связано с совокупностью экономических и геополитических факторов, порождающих инфляцию и создающих неопределенность, а также с меняющимися предпочтениями населения», — отмечают аналитики.

Производство вина сократилось до 225,8 миллиона гектолитров (минус 4,8 процента), до минимального за 60 лет уровня. На это повлияли экстремальные погодные явления, вызванные изменением климата и сокращением площади виноградников — в 2024 году они уменьшились на 0,6 процента, до 7,1 миллиона гектаров.

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Лидером по производству вина в мире стала Италия (44,1 миллиона гектолитров, плюс 15 процентов), на втором месте — Франция (36,1 миллиона гектолитров, минус 23,5 процента), на третьем — Испания (31 миллион гектолитров, плюс 9,3 процента). В топ-5 входят также США (21,1 миллиона гектолитров, минус 17,2 процента) и Аргентина (10,9 миллиона гектолитров, плюс 23,3 процента). Россия занимает 11-ю позицию с объемом производства 5,4 миллиона гектолитров (плюс 19,3 процента).

Главными потребителями напитка стали США — 15,6 процента мирового потребления. За ними в рейтинге расположились Франция (10,7 процента), Италия (10,4 процента), Германия (8,3 процента), и Великобритания (5,9 процента). Россия (3,8 процента) оказалась на седьмом месте, уступая Испании (4,6 процента).

Ранее вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев отметил, что продажи российских вин установили рекорд за последние 15 лет. По словам эксперта, доля отечественных вин на полках супермаркетов в России превысила 20 процентов, в том числе среди премиальных напитков. Глава департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов заявил, что по итогам 2024 года суммарные объемы продаж вина в российских магазинах увеличились на 17 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли отметки в 819 миллионов литров.

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