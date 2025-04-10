Ставцев: Доля отечественных вин на полках супермаркетов в России превысила 20 %

Продажи российских вин установили рекорд за последние 15 лет. Об этом заявил вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев, его слова приводит РИА Новости.

По словам эксперта, доля отечественных вин на полках супермаркетов в России превысила 20 процентов, в том числе среди премиальных напитков.

«Безусловно, в розничной торговле увеличилась за последний год представленность российских вин. Доля даже в крупных форматах, в которых мы сегодня присутствуем, уже превысила 20 процентов полки. Это в том числе премиальные вина», — рассказал он в рамках акции «Дни российских вин».

Глава департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов ранее заявил, что по итогам 2024 года суммарные объемы продаж вина в российских магазинах увеличились на 17 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли отметки в 819 миллионов литров.

По данным Luding Group, реализация российских вин по итогам февраля выросла более чем на 20 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. Доля отечественной продукции в этом сегменте алкорынка достигла 60,3 процента. Эксперты связали подобную динамику в первую очередь с подорожанием импортных вин на фоне увеличения импортных пошлин. В итоге спрос на этот алкоголь в стране превысил суммарные объемы производства.