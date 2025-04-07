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08:41, 7 апреля 2025Экономика

Спрос на вино в России опередил производство

«Ъ»: Спрос на вино в России вырос на фоне подорожания импортных напитков
Вячеслав Агапов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В феврале 2025 года продажи российских вин на территории страны выросли более чем на 20 процентов в годовом выражении. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

По данным Luding Group, в сравнении с февралем 2024-го доля российского вина на рынке выросла на 3,13 процентного пункта, до 60,3 процента. Доля тихих вин составила 56,8 (плюс 8,16 процентного пункта), игристых — сократилась на 0,72 процентного пункта, до 71,5 процента. По статистике виноторговой компании Fort, продажи российских вин увеличились на 23 процента год к году, а доля локальной продукции выросла до 16 процентов.

По словам руководителя WineRetail Александра Ставцева, спрос на отечественное вино опередил производство на фоне подорожания импортных напитков — пошлины на зарубежную продукцию увеличились до 25 процентов (но не менее двух долларов за литр). Такая тенденция может негативно сказаться на развитии отрасли в долгосрочной перспективе, пояснил исполнительный директор Fort Александр Липилин — виноделы не успевают удовлетворить растущий спрос, что ведет к подорожанию продукции. Производство уже достигло предела, а из-за ограниченной сырьевой базы быстро нарастить его не получится, добавил Ставцев.

В 2024 году жители России стали чаще заказывать в Китае аксессуары для изящного употребления вина. В 2,3 раза выросли продажи бокалов для вина, например, украшенных камнями и гравировкой кубков. Повысился на 80 процентов спрос на винные пробки и дозаторы, продажи штопоров и устройств для открытия бутылок выросли на 35 процентов. Особенно часто приобретались вакуумные пробки для длительного хранения вина, декоративные металлические пробки, пробки с дозаторами.

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