Россияне полюбили красиво пить

РБК: Россияне стали чаще заказывать в Китае позолоченные кубки

В 2024 году жители России стали чаще заказывать в Китае аксессуары для изящного употребления вина. Об этом сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу «AliExpress СНГ».

Оказалось, что больше всего — в 2,3 раза — выросли продажи бокалов для вина. Повышенной популярностью пользовались позолоченные металлические кубки, украшенные камнями, металлические бокалы с гравировкой и антибликовым покрытием, небьющиеся бокалы и хрустальные бокалы с классическим дизайном.

Кроме того, россияне показали повышенный спрос на винные пробки и дозаторы. Продажи этих товаров выросли почти на 80 процентов. Реализация штопоров и устройств для открытия бутылок выросла на 35 процентов. Особенно часто приобретались вакуумные пробки для длительного хранения вина, декоративные металлические пробки, пробки с дозаторами. Кроме того, потребителей заинтересовали автоматические дозаторы-насадки, в которые встроена функция программирования размера порций при розливе.

На восемь процентов увеличился спрос на декантеры и аэраторы для вина.

В конце января сообщалось, что по итогам 2024 года суммарные продажи вина в России выросли на 3,2 процента, если сравнивать с данными за 2023 год, и дошли до 81,9 миллиона декалитров.