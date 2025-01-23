Вино в России оказалось популярнее водки

«РБК Вино»: В России продали 81,9 миллиона декалитров вина в 2024 году

По итогам 2024 года суммарные объемы реализации различных видов вина в России увеличились на 3,2 процента в сравнении с показателем за 2023-й и достигли отметки в 81,9 миллиона декалитров. О росте популярности этого вида алкоголя в РФ сообщает «РБК Вино» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

Наибольшие темпы роста за отчетный период продемонстрировали продажи игристых вин. За год показатель увеличился на 8,6 процента, до 23,5 миллиона декалитров. Реализация ликерных алкогольных напитков выросла на 7,6 процента, до 1,2 миллиона, а виноградных вин — на 1,2 процента, до 57,1 миллиона.

Что касается водки, то объемы реализации этого крепкого алкоголя в России в прошлом году увеличились на 0,6 процента и достигли 76 миллионов декалитров. Таким образом, вино в РФ второй год подряд оказывается популярнее водки. Вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла отметил, что продажи вина в России сейчас находятся на исторических максимумах вопреки повышению ставки акциза в мае и таможенных пошлин в августе.

С 2023 года российские власти неоднократно поднимали тарифы на ввоз в страну вина из недружественных стран, преимущественно из европейских государств. Сначала правительство увеличило пошлины на импорт подобной алкогольной продукции с 12,5 до 20 процентов от таможенной стоимости, а с августа 2024-го — до 25 процентов. На этом фоне исполнительный директор компании Fort Александр Липилин спрогнозировал заметное удорожание недорогих вин в России в 2025 году. По его мнению, наибольший рост стоимости продемонстрируют напитки, цены на которые сейчас составляют до тысячи рублей.