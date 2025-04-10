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14:05, 10 апреля 2025Экономика

В России заметно вырос спрос на один вид алкоголя

Минпромторг: Розничные продажи вина в России выросли на 17 % в 2024 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: pvproductions / freepik

По итогам 2024 года суммарные объемы продаж вина в российских магазинах увеличились на 17 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли отметки в 819 миллионов литров. О заметном росте спроса граждан на этот вид алкоголя сообщил глава департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. Его слова приводит ТАСС.

За отчетный период наибольшие темпы роста смогла продемонстрировать реализация российских игристых вин. Продажи этой категории алкогольных напитков в стране увеличились на 15 процентов при среднерыночном темпе в 8,6 процента. Реализация сухих вин, в свою очередь, выросла на 13 процентов.

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Положительная динамика в прошлом году наблюдалась и в сегменте общественного питания. Там реализация вина за 12 месяцев составила 35 миллионов литров. При этом почти половина (48 процентов) от этого объема пришлась на российские бренды. Продажи отечественных игристых вин в этом сегменте выросли на 27 процентов, а тихих — на 19 процентов, заключил Кузнецов.

В 2025 году рост продаж этой алкогольной продукции продолжился. По данным Luding Group, реализация российских вин по итогам февраля увеличилась более чем на 20 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. В результате доля отечественной продукции в этом сегменте алкорынка достигла 60,3 процента. Эксперты связали подобную динамику в первую очередь с подорожанием импортных вин на фоне увеличения импортных пошлин. В итоге спрос на этот алкоголь в стране превысил суммарные объемы производства.

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