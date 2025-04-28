После освобождения Курской области Хинштейн выступил с поручением относительно военных

Хинштейн распорядился учредить награду за вклад в освобождение Курской области

После освобождения Курской области врио главы региона Александр Хинштейн выступил с поручением. Он распорядился учредить награду для военных, принимавших участие в боях за российское приграничье, передает ТАСС.

По поручению Хинштейна будет учреждена областная награда — медаль «За вклад в освобождение Курской земли». Соответствующие изменения внесут в областной закон о наградах российского региона.

Медаль будут вручать военнослужащим, участвовавшим в освобождении Курской области, а также мирным жителям, помогавшим бойцам, — волонтерам, медикам, работникам промышленного сектора.

«Тем, без кого бы дня освобождения не наступило. (...) Нам еще предстоит осознать значимость этих событий и того исторического периода, в который мы все с вами работаем, живем и служим», — заключил Хинштейн.

Ранее российский скульптор, художник-монументалист Зураб Церетели подготовил макет памятной медали к освобождению Суджи. Сообщалось, что работа над проектом была последней, над чем трудился мастер.