Путин поручил определить единые стандарты поддержки участников СВО

Путин поручил определить единые стандарты поддержки участвующих в СВО бойцов

Президент России Владимир Путин поручил определить единые стандарты поддержки участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».

К таким мерам глава государства призвал во время встречи с членами Совета законодателей при Федеральном собрании. Он отметил, что почти в каждом регионе страны в дополнение к федеральным вводятся свои программы помощи бойцам СВО.

«Уже говорил, что нужно внимательно проанализировать и обобщить такой опыт, используя лучшие практики определить единые базовые, если можно так сказать, исходные стандарты поддержки для всех регионов страны», — добавил президент.

Ранее Путин потребовал от прокуроров держать под контролем вопрос предоставления положенных выплат и льгот участникам специальной военной операции. Глава государства указал, что вопросы обеспечения социальных гарантий участникам СВО и членам их семей требуют самого серьезного внимания.