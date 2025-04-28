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19:35, 28 апреля 2025Экономика

Индия закупит французские истребители на замену российским

Индия подписала контракт на закупку 26 французских морских истребителей Rafale
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Louiza Vradi / Reuters

Правительство Индии подписало контракт на закупку во Франции 26 морских истребителей Rafale, сделка также включает техническое обслуживание 36 французских истребителей, купленных девять лет назад. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики сообщает Bloomberg.

Стоимость контракта составляет 7,4 миллиарда долларов. Из 26 самолетов четыре представляют собой двухместных учебно-тренировочные, а остальные 22 рассчитаны на одного пилота.

Новые самолеты разместятся на авианосце INS Vikrant. Индийское военное ведомство планирует заменить ими стареющий парк российских МиГ 29-К. В общей сложности Нью-Дели намерен выделить на перевооружение порядка 100 миллиардов долларов, при этом в приоритете у страны закупка западного оружия.

За последние годы доля вооружений российского производства на индийском рынке упала, по оценкам Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI) с 72 процентов (2010-2014 годы) до 36 процентов (2020-2024 годы).

Ранее Министерство энергетики России предложило Индии заключить межправительственное соглашение о поддержке экспорта угля. Ведомство рассчитывает с помощью твердых экспортных контрактов смягчить кризис охвативший угольную отрасль. Вместе с тем эксперты не исключают, что Нью-Дели может ввести ограничения на импорт угля для поддержки собственной добычи.

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