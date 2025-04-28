Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:44, 28 апреля 2025Ценности

Раскритикованная из-за декольте на свадьбе дочь Сьюзан Сарандон уменьшила грудь

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @thehappilyeva

Дочь американской актрисы Сьюзан Сарандон Ева Амурри уменьшила грудь. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя артистка предстала перед камерой в послеоперационном бежевом бюстгальтере и зеленом спортивном костюме, отметив, что сделала пластическую операцию. При этом она рассказала, что в настоящее время из-за данного хирургического вмешательства ей тяжело поднимать кружку и сушить волосы, а также нельзя спать на спине и заниматься спортом.

Известно, что в прошлом году Амурри вышла замуж за шеф-повара Яна Хока. Для свадьбы она выбрала корсетное платье с глубоким декольте, которое обнажало часть бюста. В свою очередь, пользователи сети раскритиковали актрису из-за наряда, заявив, что ей следовало спрятать грудь.

В декабре 2023 года американская актриса Сидни Суини рассказала о желании уменьшить грудь во время учебы в старшей школе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прекращение огня должно быть безусловным». Как Украина и Запад отреагировали на объявленное Путиным перемирие?

    США прокомментировали объявление Россией перемирия в дни 80-летия Победы

    В США рассказали о пугающих Пакистан Су-30

    Сохранение участия военных из КНДР в боях под Курском в тайне объяснили

    Елена Летучая показала фигуру в крошечном бикини

    Украинский актер призвал бить детей за русский язык

    Раскрыт замысел Европы помешать взаимодействию России с Африкой

    Индия закупит французские истребители на замену российским

    Артемий Лебедев дал совет при общении с настроенными против России людьми

    Начался повторный суд над ранившим мариупольца боевиком «Азова»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости