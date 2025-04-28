Раскритикованная из-за декольте на свадьбе дочь Сьюзан Сарандон уменьшила грудь

Дочь американской актрисы Сьюзан Сарандон Ева Амурри уменьшила грудь. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя артистка предстала перед камерой в послеоперационном бежевом бюстгальтере и зеленом спортивном костюме, отметив, что сделала пластическую операцию. При этом она рассказала, что в настоящее время из-за данного хирургического вмешательства ей тяжело поднимать кружку и сушить волосы, а также нельзя спать на спине и заниматься спортом.

Известно, что в прошлом году Амурри вышла замуж за шеф-повара Яна Хока. Для свадьбы она выбрала корсетное платье с глубоким декольте, которое обнажало часть бюста. В свою очередь, пользователи сети раскритиковали актрису из-за наряда, заявив, что ей следовало спрятать грудь.

В декабре 2023 года американская актриса Сидни Суини рассказала о желании уменьшить грудь во время учебы в старшей школе.