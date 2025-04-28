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14:30, 28 апреля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили о вреде некоторых соусов для шашлыка

Эндокринолог Смирнова: Покупные соусы к шашлыку повышают риск гастрита
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Постоянное употребление покупных соусов может вызывать серьезные проблемы со здоровьем, заявила эндокринолог «Скандинавского Центра Здоровья» Галина Смирнова. О потенциальном вреде заправок к шашлыку она предупредила россиян в беседе с «Лентой.ру».

Врач рассказала, что большое количество готовых соусов в рационе может вызвать раздражение слизистой желудка, нарушить баланс микрофлоры кишечника, а также повысить риск гастрита. По ее словам, из-за соусов дополнительную нагрузку испытывает и поджелудочная железа: ей приходится одновременно перерабатывать жирное мясо и контролировать уровень сахара, что ускоряет ее изнашивание.

Сочетание соуса и шашлыка повышает вероятность развития метаболического синдрома — комплекса нарушений обмена веществ, связанных с избыточным весом, инсулинорезистентностью и повышенным давлением, колебаний уровня глюкозы и набора массы тела

Галина Смирноваэндокринолог

Также магазинные соусы с агрессивным составом могут спровоцировать ухудшение состояния у людей с хроническими заболеваниями (гипертонией, язвой, панкреатитом, диабетом или нарушениями функции печени), предупредила Смирнова. Она предложила заменить фабричные заправки на домашние, например, йогуртовые соусы с зеленью, натуральные томатные подливки без сахара или фруктовые кислые соусы (например, из брусники), которые прекрасно сочетаются с мясом.

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Ранее россиян предупредили об опасности хранения готового шашлыка. По словам эксперта Андрея Дорохова, хранить это блюдо в готовом виде можно не более трех часов.

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