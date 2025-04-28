Россиян предупредили об опасности купания в контактных линзах

Офтальмолог Копалова: Купание в линзах может привести к слепоте

В контактных линзах опасно плавать в бассейне, море, водоеме и даже принимать душ, рассказала врач-офтальмолог сети оптик «Счастливый взгляд» Мария Копалова. Об опасности неправильного использования линз она поговорила с «Лентой.ру».

Врач пояснила, что производители контактных линз не случайно пишут на упаковках, что, если на линзу попала вода, ее следует выбросить. Бассейн и даже домашний душ — не такая уж безобидная среда для глаз. Хлорка, которой щедро обрабатывают воду, раздражает слизистую, сушит линзы, делает их непригодными для дальнейшего ношения. «Пространство между контактной линзой и глазом становится благоприятной средой для размножения микроорганизмов из-за постоянной влажности и тепла. Принимать душ и умывать лицо в линзах крайне не рекомендуется: пена от шампуня или геля, особенно с маслами, легко впитывается в линзы, портя их и раздражая глаза», — уточнила Копалова.

Также эксперт рассказала, что в водопроводной и речной воде обитает акантамеба. Попав под линзу и в ткани глаза, этот микроорганизм способен вызвать акантамебный кератит — тяжелое воспаление роговицы, которое имеет затяжное течение, сопровождается болевым синдромом, нарушением зрения, плохо поддается лечению и может привести к слепоте.

Контактные линзы не предназначены для водных процедур. Если вы приняли душ, искупались в бассейне или на природе в линзах, их стоит незамедлительно выбросить и заменить на новые. Уничтожить попавшие микробы и бактерии в линзы не помогут даже специальные дезинфицирующие растворы

Мария Копалова врач-офтальмолог

Любителям отдыха на воде офтальмолог порекомендовала использовать ортокератологические линзы, которые надевают на ночь — во время сна они деликатно воздействуют на роговицу глаза, корректируют зрение и позволяют весь день хорошо видеть без очков и линз. Также можно использовать однодневные линзы — их следует снять и выбросить сразу после купания, заключила врач.

Ранее врач-офтальмолог Виктория Баласанян рассказала о серьезных последствиях нахождения на солнце без очков. По ее словам, весной возникает эффект резкого «включения света в темной комнате» — солнце начинает слепить глаза и может повреждать их структуру.

