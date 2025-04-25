Россиян предупредили о серьезной опасности весеннего солнца

Офтальмолог Баласанян: Нахождение на солнце без очков грозит катарактой

Весеннее солнце может представлять опасность для зрения человека, предупредила врач-офтальмолог Виктория Баласанян. О серьезных последствиях нахождения на солнце без очков она рассказала россиянам в беседе со Sputnik.

По ее словам, весной возникает эффект резкого «включения света в темной комнате» — солнце начинает слепить глаза и может повреждать их структуру. «Кроме того, в это время в солнечных лучах повышена доля синего спектра, к которому наши глаза особенно чувствительны», — объяснила эксперт.

Ультрафиолетовое изучение является одной из основных причин развития катаракты и возрастной макулярной дегенерации, привела данные ВОЗ врач. Баласанян обратила внимание на то, что одного часа нахождения на весеннем солнце без защиты достаточно для ожога роговицы. Первым симптомом данного недуга может быть ощущение «песка в глазах», на которое многие не обращают внимания.

Регулярное пребывание на солнце без защитных очков к 40 годам грозит катарактой, предостерегла офтальмолог. Это связано с тем, что УФ-лучи разрушают белки хрусталика и превращают его в мутную «пленку», а в сетчатке повреждаются светочувствительные клетки. При этом солнцезащитные очки без УФ-фильтра могут навредить глазам еще больше — в них зрачок расширяется, и в него попадает больше вредного излучения. Чтобы защитить глаза, Баласанян рекомендовала выбирать очки с УФ-фильтром и носить головные уборы с широкими полями.

Ранее офтальмолог Мария Копалова рассказала, что женщины чаще сталкиваются с офтальмологическими патологиями, чем мужчины.