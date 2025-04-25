Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:31, 25 апреля 2025Забота о себе

Россиян предупредили о серьезной опасности весеннего солнца

Офтальмолог Баласанян: Нахождение на солнце без очков грозит катарактой
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: «Лента.Ру»

Весеннее солнце может представлять опасность для зрения человека, предупредила врач-офтальмолог Виктория Баласанян. О серьезных последствиях нахождения на солнце без очков она рассказала россиянам в беседе со Sputnik.

По ее словам, весной возникает эффект резкого «включения света в темной комнате» — солнце начинает слепить глаза и может повреждать их структуру. «Кроме того, в это время в солнечных лучах повышена доля синего спектра, к которому наши глаза особенно чувствительны», — объяснила эксперт.

Ультрафиолетовое изучение является одной из основных причин развития катаракты и возрастной макулярной дегенерации, привела данные ВОЗ врач. Баласанян обратила внимание на то, что одного часа нахождения на весеннем солнце без защиты достаточно для ожога роговицы. Первым симптомом данного недуга может быть ощущение «песка в глазах», на которое многие не обращают внимания.

Материалы по теме:
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Регулярное пребывание на солнце без защитных очков к 40 годам грозит катарактой, предостерегла офтальмолог. Это связано с тем, что УФ-лучи разрушают белки хрусталика и превращают его в мутную «пленку», а в сетчатке повреждаются светочувствительные клетки. При этом солнцезащитные очки без УФ-фильтра могут навредить глазам еще больше — в них зрачок расширяется, и в него попадает больше вредного излучения. Чтобы защитить глаза, Баласанян рекомендовала выбирать очки с УФ-фильтром и носить головные уборы с широкими полями.

Ранее офтальмолог Мария Копалова рассказала, что женщины чаще сталкиваются с офтальмологическими патологиями, чем мужчины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Офицер Генштаба погиб при взрыве авто в Балашихе. Чем известен генерал Москалик?

    Трамп отказался от дедлайна в урегулировании конфликта на Украине

    ФСБ предотвратила поджог здания регионального исполнительного комитета

    Китай внезапно пошел на уступки в торговой войне с США

    Германия испытала новую разведывательную машину в США

    Россиянка изрезала друга за домогательства и получила девять лет колонии

    Шойгу предрек миру новую гонку вооружений

    Бывший глава IBU на суде рассказал об интимных отношениях с россиянкой

    18-летняя россиянка прикурила сигарету от Вечного огня и поплатилась

    Жителям российского региона разрешили звонить в храмовые колокола

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости