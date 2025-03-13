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12:33, 13 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Раскрыта разница в ухудшении зрения у женщин и мужчин

Офтальмолог Копалова: Женщины чаще мужчин сталкиваются с макулярной дегенерацией
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Bacila Vlad / Unsplash

Женщины чаще сталкиваются с офтальмологическими патологиями, чем мужчины, рассказала врач-офтальмолог сети оптик «Счастливый взгляд» Мария Копалова. Причины она раскрыла в комментарии для «Ленты.ру».

Копалова отметила, что анатомически глазное яблоко у мужчин и женщин устроено одинаково, однако разница в их зрении все-таки есть. В сетчатке есть два типа фоторецепторов — палочки, отвечающие за сумеречное зрение, и колбочки, обеспечивающие восприятие цвета. Исследования показывают, что у мужчин чаще бывают нарушения цветоощущения из-за меньшего количества колбочек. Женщины, напротив, различают больше оттенков и обладают более развитым периферическим зрением.

Исторически, как объясняет врач, это могло быть связано с необходимостью следить за детьми и окружающей средой, тогда как мужчины ориентировались в темноте во время охоты. С возрастом проблемы со зрением накапливаются и у тех, и у других, но мужчины оказываются в более выгодном положении.

Женщины чаще сталкиваются с макулярной дегенерацией и закрытоугольной глаукомой. Это объясняется анатомическими особенностями: у женщин чаще встречается мелкая передняя камера глаза, что является фактором риска развития глаукомы. Кроме того, женщины в среднем живут дольше, а многие глазные заболевания проявляются в пожилом возрасте

Мария Копаловаврач-офтальмолог

Также, по ее словам, у женщин чаще диагностируют синдром сухого глаза, виной чему — гормональный фон и заболевания, например болезнь Шегрена — хроническая патология, для которой характерны недостаточная продукция слезы, ощущение дискомфорта, сухости и жжения в глазах, особенно при работе за компьютером.

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