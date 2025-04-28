Россиян призвали включить в рацион одну группу продуктов для продления жизни

Врач Елена Малышева заявила, что рыба и морепродукты продлевают жизнь

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, офтальмолог Михаил Коновалов, иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман, раскрыли одну группу продуктов, которые помогут продлить жизнь. Рекомендации специалистов прозвучали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева призвала россиян включить в рацион рыбу и морепродукты для долгой жизни. Одним из наиболее полезных продуктов из этой группы Коновалов назвал мидии. По его словам, в них содержится марганец, который защищает от инфарктов и инсультов.

Тем, кто хочет достичь долголетия, также посоветовали употреблять устрицы. Продеус заявил, что они являются источником цинка, который укрепляет иммунитет. «Цинк сокращает длительность заболевания всеми респираторными инфекциями», — уточнила Малышева. Кроме того, как сообщил Продеус, этот микроэлемент снижает риски развития пневмонии.

К продлевающим жизнь продуктам специалисты отнесли и морскую рыбу. В ее состав входят омега-3 жирные кислоты, которые предупреждают атеросклероз, объяснил Гандельман.

Ранее Малышева, Коновалов и Продеус назвали рецепт простого салата, защищающего от рака. Они рассказали, что снизить риск развития заболевания поможет салат из капусты, редиски и еще нескольких продуктов.