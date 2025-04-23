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04:15, 23 апреля 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали рецепт защищающего от рака простого салата

Врач Коновалов заявил, что салат из капусты и редиски защищает от рака
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: 1tv.ru

Врач Елена Малышева, офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале салат, который помогает защититься от рака. Выпуск с рецептом простого блюда доступен на сайте телеканала.

По словам врачей, снизить риск развития рака помогает салат, который состоит из капусты, редиски, огурца, зеленого лука и вареных яиц. В первую очередь это свойство обусловлено тем, что в салате есть капуста: она содержит сульфорафан, который защищает от одного из самых распространенных онкологических заболеваний — рака молочной железы.

Врачи добавили, что в редисе содержится кремний, обеспечивающий крепость костей, а в зеленом луке есть витамин К, способствующий заживлению ран. «Салат действительно весенний, очень милый, суперпростой и доступный. Но нам он очень нравится, потому что в нем много пользы», — заключила Малышева.

Ранее Малышева развеяла один миф об ожирении. Она напомнила россиянам, что на развитие заболеваний не влияют продукты с высокой жирностью.

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