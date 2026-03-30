Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
19:12, 30 марта 2026

Назвавшаяся родственницей Басты женщина подала на него в суд

Женщина назвалась родственницей Басты и потребовала через суд 20 миллионов
Андрей Шеньшаков

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Неизвестная женщина обратилась в суд с требованием признать ее родственницей рэпера Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Свое родство с артистом истец доказывает с помощью родинок под левым глазом. В своем иске она потребовала с Басты 20 миллионов рублей моральной компенсации, а также устроить ее в команду лейбла «Gazgolder», принадлежащего Василию.

Известно, что она уже подавала иск четыре раза, но его возвращали заявительнице из-за невыполнения указаний судьи и потому, что дело по данному спору уже имеется.

Ранее стало известно, что Василий Вакуленко оценил запрет упоминания наркотиков в песнях. Исполнитель подтвердил, что в его композициях тоже встречаются упоминания запрещенных веществ.

