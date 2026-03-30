Опасное явление спрогнозировали на реках под Москвой

Гидрометцентр: Уровень воды на трех реках Подмосковья достигнет опасных отметок

В ближайшие дни уровень воды на трех реках Подмосковья достигнет тревожных отметок. Опасное явление спрогнозировали синоптики Гидрометцентра России, передает РИА Новости.

«С 30 марта по 1 апреля на реке Протва у города Верея, реке Катыш у села Троицкое и реке Нерская у города Куровское Московской области ожидается превышение опасной отметки уровня воды», — предупредили метеорологи.

Подмосковье начало затапливать в пятницу, 27 марта. Половодье затронуло подмосковные Коломну и Химки.

Так, в Коломне из-за подъема уровня воды в Москве-реке был закрыт Голутвинский пешеходный мост. Также было ограничено движение по наплавным мостам Озерскому, Митяевскому и Бобреневскому. В Химках из-за разлива реки затопило мост между станциями Подрезково и Сходня. В поселке Белоомут возле города Луховицы временно закрыли паромную переправу через Оку.

