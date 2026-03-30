Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:17, 30 марта 2026

Опасное явление спрогнозировали на реках под Москвой

Гидрометцентр: Уровень воды на трех реках Подмосковья достигнет опасных отметок
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В ближайшие дни уровень воды на трех реках Подмосковья достигнет тревожных отметок. Опасное явление спрогнозировали синоптики Гидрометцентра России, передает РИА Новости.

«С 30 марта по 1 апреля на реке Протва у города Верея, реке Катыш у села Троицкое и реке Нерская у города Куровское Московской области ожидается превышение опасной отметки уровня воды», — предупредили метеорологи.

Подмосковье начало затапливать в пятницу, 27 марта. Половодье затронуло подмосковные Коломну и Химки.

Так, в Коломне из-за подъема уровня воды в Москве-реке был закрыт Голутвинский пешеходный мост. Также было ограничено движение по наплавным мостам Озерскому, Митяевскому и Бобреневскому. В Химках из-за разлива реки затопило мост между станциями Подрезково и Сходня. В поселке Белоомут возле города Луховицы временно закрыли паромную переправу через Оку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok