Мужчина и его дочь поймали крупную рыбу и побили державшийся 16 лет рекорд

Житель американского штата Техас поставил рекорд по ловле белого краппи. Об этом сообщает издание KETK.

В начале февраля Тейлор и его младшая дочь Лили Мэй участвовали в рыболовном турнире на озере Райт-Патман в Техасе. Мужчина поймал белого краппи весом 1,29 килограмма и длиной 40 сантиметров. Когда рыба сорвалась с крючка, то упала прямо в сачок, который девочка держала наготове.

Белый краппи оказался самым крупным пойманным в этом озере. Рекорд, который американцам удалось побить, держался 16 лет. На регистрацию улова ушло столько времени, что они едва не пропустили танцевальный вечер для отцов с дочерьми, на который собирались после рыбалки. Им все же удалось успеть, но танцевать пришлось в той же одежде, в которой они ловили рыбу.

Ранее в США пожилой рыбак поймал огромного желтого окуня весом 1,35 килограмма во время подледной рыбалки и побил 44-летний рекорд штата Северная Дакота. Сначала мужчина решил, что ему на крючок попалась щука.