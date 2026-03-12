Реклама

11:50, 12 марта 2026Из жизни

Пожилой рыбак поймал огромного окуня и побил 44-летний рекорд

В США рыбак поймал огромного желтого окуня весом 1,35 килограмма и побил рекорд
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Smiltena / Shutterstock / Fotodom

В США пожилой рыбак поймал огромного желтого окуня весом 1,35 килограмма во время подледной рыбалки и побил 44-летний рекорд штата Северная Дакота. Об этом сообщает Outdoor Life.

Братья Алан и Дейл Хинц из Висконсина отправились порыбачить в Северную Дакоту в сопровождении гида Тайлера Элшауга 3 марта. С утра компании не везло, и Элшауг решил перевести их на другое место. Он просверлил во льду лунки, и почти сразу Дейлу попалась крупная рыба, которая откусила блесну. Пока они с гидом меняли снасти, Алан поймал что-то действительно крупное.

Мужчина решил, что это щука, однако, когда вытащил рыбу на лед, оказалось, что на крючок попался крупный желтый окунь. «У нас просто челюсти отвисли», — поделился воспоминаниями Алан. Они сразу же отправились в ближайший магазин, чтобы взвесить рыбу на сертифицированных весах. Оказалось, что улов весит 1,35 килограмма.

Предыдущий рекорд Северной Дакоты по ловле этого вида был установлен еще в 1982 году и составлял 975 граммов. У Алана нет сомнений в том, что он стал обладателем высшего достижения штата, однако теперь ему нужно дождаться официального решения комиссии. «Мне придется подождать несколько недель, прежде чем оформят все документы. В любом случае это самый большой желтый окунь, которого я когда-либо поймал, и это незабываемо», — похвалился рыбак.

Желтые окуни водятся в США и Канаде. В среднем вес взрослой особи составляет около 500 граммов. Самый большой желтый окунь за все время наблюдений был пойман в реке Делавэр в 1865 году и весил 1,91 килограмма.

Ранее сообщалось, что юная американка поставила рекорд мира по ловле малоротого буффало. Ей удалось поймать рыбу весом 14,29 килограмма.

