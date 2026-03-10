Реклама

11:05, 10 марта 2026Из жизни

Девушка поставила рыболовный рекорд мира

В США девушка поставила рекорд мира по ловле малоротых буффало
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Pierre Rebollar / Shutterstock / Fotodom

Юная американка поставила рекорд мира по ловле малоротого буффало. Об этом сообщает сайт Международной ассоциации спортивного рыболовства (IGFA).

29 ноября 2025 года Джулия Бернстин рыбачила в американском штате Техас вместе с гидом Остином Андерсоном. Ей удалось поймать малоротого буффало весом 14,29 килограмма.

Рыбу взвесили на сертифицированных весах, после чего отпустили обратно в воду. Результат позволил девушке установить рекорд IGFA в юниорской женской категории по рыболовным снастям, выдерживающим до восьми килограммов.

Малоротые буффало встречаются в Северной Америке. Эти рыбы вырастают до 90 сантиметров в длину и весят до 16 килограммов.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас мужчина поймал 29-килограммовую рыбу и побил рекорд. Его добычей также стал малоротый буффало.

