Девушка поставила рыболовный рекорд мира

В США девушка поставила рекорд мира по ловле малоротых буффало

Юная американка поставила рекорд мира по ловле малоротого буффало. Об этом сообщает сайт Международной ассоциации спортивного рыболовства (IGFA).

29 ноября 2025 года Джулия Бернстин рыбачила в американском штате Техас вместе с гидом Остином Андерсоном. Ей удалось поймать малоротого буффало весом 14,29 килограмма.

Рыбу взвесили на сертифицированных весах, после чего отпустили обратно в воду. Результат позволил девушке установить рекорд IGFA в юниорской женской категории по рыболовным снастям, выдерживающим до восьми килограммов.

Малоротые буффало встречаются в Северной Америке. Эти рыбы вырастают до 90 сантиметров в длину и весят до 16 килограммов.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас мужчина поймал 29-килограммовую рыбу и побил рекорд. Его добычей также стал малоротый буффало.