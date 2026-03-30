Три яхты загорелись около элитного ЖК «Алые паруса» в Москве

В Москве три яхты загорелись около элитного жилого комплекса (ЖК) «Алые паруса». О происшествии в столице пишет «Подъем» в Telegram-канале.

ЖК, о котором идет речь, находится в районе Строгино на северо-западе города. На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть густой черный дым, распространившийся по окрестностям. Из-за дыма движение по Строгинскому мосту оказалось затруднено.

По данным издания, рядом с горящими яхтами находится еще пять лодок, на которые может перекинуться огонь. Предварительно, пожар начался в доках.

Ранее пожар произошел в жилой девятиэтажке в центре Москвы. Возгорание возникло в квартире на втором этаже, а затем распространилось на лестничную клетку. Было эвакуировано 20 человек.