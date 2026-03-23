Число погибших при пожаре в центре Москвы выросло

Число погибших в результате пожара в многоэтажном доме в центре Москвы увеличилось до трех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Также известно о четырех пострадавших.
Возгорание вспыхнуло в девятиэтажном доме на Николоямской улице рано утром 23 марта. По данным Shot, пожар начался в квартире на втором этаже, а затем перекинулся на лестничную клетку. Из горящего дома вывели 20 жильцов.
