Число погибших при пожаре в центре Москвы выросло

ТАСС: Число погибших при пожаре в многоэтажке в Москвы выросло до трех человек

Число погибших в результате пожара в многоэтажном доме в центре Москвы увеличилось до трех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Также известно о четырех пострадавших.

Возгорание вспыхнуло в девятиэтажном доме на Николоямской улице рано утром 23 марта. По данным Shot, пожар начался в квартире на втором этаже, а затем перекинулся на лестничную клетку. Из горящего дома вывели 20 жильцов.

Ранее в центре Москвы рядом со зданием Госдумы начался пожар, очевидцы сняли происходящее на видео.